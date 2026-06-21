На Херсонщині за добу окупанти обстріляли 37 населених пунктів, є загиблий та поранені

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Російські окупанти за минулу добу обстріляли 37 населених пунктів на Херсонщині, одна людина загинула, ще дев'ятеро поранені

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews .

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Білозерка, Кізомис, Дніпровське, Велетенське, Гаврилівка, Дудчани, Борозенське, Зеленівка, Золота Балка, Калинівське, Качкарівка, Киселівка, Комишани, Костирка, Красносільське, Кучерське, Микільське, Милове, Михайлівка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Раківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Тараса Шевченка, Томарине, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Чайчине, Чарівне, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, господарські споруди, сільгосптехніку та приватний автомобіль.

Через російську агресію одна людина загинула, ще дев'ятеро дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали дев'ятьох людей.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Запоріжжя в суботу ввечері загинули щонайменше чотири людини, ще шестеро отримали поранення.