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У ніч на 16 червня, орієнтовно о 01:35, російські війська атакували безпілотником автомобіль швидкої допомоги у Корабельному районі Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок влучання БпЛА поранення отримали двоє фахівців екстреної меддопомоги – чоловіки віком 51 та 62 років. У медиків діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також контузії. 51-річного фельдшера госпіталізували до лікарні, інший постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

Окрім цього, через цю атаку вибухову травму та осколкові поранення шиї і ніг отримав 45-річний місцевий мешканець. Його також ушпиталили для надання необхідної меддопомоги.

Нагадаємо, у ніч на 16 червня російські війська атакували безпілотниками місто Балаклія Харківської області. Постраждали восьмеро людей, зокрема дві дитини.