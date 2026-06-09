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09 июня 2026, 21:50

Атаки дронов и артиллерии: В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали четверо гражданских

09 июня 2026, 21:50
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Фото иллюстративное
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В течение 9 июня 2026 года российская армия била по населенным пунктам Херсонщины ствольной и реактивной артиллерией, минометами, БпЛА

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали четыре гражданских человека.

Ночью мужчина и женщина получили ранения от вражеского дрона в селе Чайкино. Днем еще одна женщина получила тяжелые травмы в Урожайном – попала в зону поражения российского FPV.

Также в Херсоне в результате взрыва взрывного устройства пострадал сотрудник городского коммунального предприятия.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, агрофирма, сельхозтехника и автотранспорт.

Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия обстрелов и документирование военных преступлений, совершенных вооруженными формированиями государства-агрессора.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что российские войска в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Предварительно по городу были нанесены четыре удара БпЛА.

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