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Впродовж 9 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, мінометами, БпЛА

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали чотири цивільних людини.

Вночі чоловік та жінка отримали поранення від ворожого дрону у селі Чайкіне. Вдень ще одна жінка дістала важких травм в Урожайному – потрапила у зону ураження російського FPV.

Також у Херсоні внаслідок підриву вибухового пристрою постраждав співробітник міського комунального підприємства.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, агрофірма, сільгосптехніка та легковий автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Попередньо, по місту було завдано чотири удари БпЛА.