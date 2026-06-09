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09 июня 2026, 19:47

Удар по Харькову: БПЛА повредили дом и автомобиль, есть пострадавшие

09 июня 2026, 19:47
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Фото иллюстративное/ГСЧС
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Российские войска в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Предварительно по городу были нанесены четыре удара БпЛА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В Киевском районе в результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом. Медики оказали помощь на месте двум женщинам в возрасте 86 и 69 лет, которые подверглись острой реакции на стресс.

В Слободском районе беспилотник попал в открытую местность, из-за чего загорелась сухая трава. Пожар удалось оперативно локализовать. Информация о пострадавших не поступала.

В Основянском районе, по предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

В Шевченковском районе зафиксировали падение обломков дрона. В результате поврежден легковый автомобиль. Люди не пострадали.

Сейчас профильные службы продолжают обследовать места попадания и уточнять последствия российской атаки.

Напомним, что в ночь на 9 июня российская армия совершила массированную атаку на Харьковскую область, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрелов в Харькове и Чугуеве погибли три человека, еще более 20 получили ранения и травмы.

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