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09 червня 2026, 16:17

На Херсонщині судитимуть чоловіка, який вбив односельця заради авто

09 червня 2026, 16:17
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Фото: прокуратура Херсонської області
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Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Бериславського району за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів, незаконного заволодіння транспортним засобом, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що наприкінці грудня 2025 року обвинувачений, знаючи спосіб життя та матеріальний стан свого літнього односельця, вирішив заволодіти його майном. Для реалізації задуманого він заздалегідь підготувався до злочину та прибув до будинку потерпілого.

Скориставшись довірливими стосунками з господарем, чоловік безперешкодно потрапив до оселі. Переконавшись, що вони перебувають удвох, він здійснив постріли з вогнепальної зброї, від яких потерпілий загинув на місці.

Після цього, обвинувачений намагався приховати вчинене: сховав тіло загиблого у підвальному приміщенні домоволодіння, знищив частину слідів злочину та замкнув будинок.

Надалі він заволодів автомобілем, яким користувався потерпілий, та вивіз транспортний засіб за межі області, де залишив його у лісосмузі, намагаючись приховати місце перебування викраденого майна.

Наразі обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Нагадаємо, що на Харківщині чоловік увірвався в будинок та напав на пенсіонерку з цеглиною.

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