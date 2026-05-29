На окупованій Херсонщині росіяни погрожували 17-річному українцю мобілізацією

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

Як розповів Олександр Прокудін, на окупованій території 17-річного хлопця кілька разів обшукали російські солдати. Зокрема, перевіряли його телефон. Його змусили отримати російський паспорт та погрожували за неявку до військкомату окупантів.



На щастя, хлопця вдалось врятувати з окупації. Зараз він у безпеці та отримує всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.