27 мая 2026, 20:23

Обстрел Херсона: враг попал в детскую площадку, есть погибший и раненые дети

Фото: Херсонская областная прокуратура
Российские оккупанты 27 мая 2026 года около 17:45 обстреляли город Херсон. Ранения получили женщина и двое детей 3 и 6 лет

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 мая 2026 года около 17:45 военные РФ совершили артиллерийский обстрел Херсона.

В результате атаки погиб мужчина.

Также известно, что ранения получили женщина и двое детей — девочки в возрасте 3 и 6 лет, которые на момент обстрела находились на детской площадке.

Напомним, что в течение 27 мая окупаны совершили массированные атаки на Херсонскую область, используя артиллерию, минометы и беспилотники.

обстрел Херсон атака пострадавшие
