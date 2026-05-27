Обстрел Херсона: враг попал в детскую площадку, есть погибший и раненые дети
Российские оккупанты 27 мая 2026 года около 17:45 обстреляли город Херсон. Ранения получили женщина и двое детей 3 и 6 лет
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В результате атаки погиб мужчина.
Также известно, что ранения получили женщина и двое детей — девочки в возрасте 3 и 6 лет, которые на момент обстрела находились на детской площадке.
Напомним, что в течение 27 мая окупаны совершили массированные атаки на Херсонскую область, используя артиллерию, минометы и беспилотники.