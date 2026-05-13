13 травня 2026, 21:17

На Херсонщині засудили пособника окупантів, який інтегрував український ліцей у систему освіти РФ

Фото: Офіс Генерального прокурора
Жителя Херсона визнали винним у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд призначив йому 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися освітньою і виховною діяльністю строком на 15 років

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори довели, що під час тимчасової окупації Херсона чоловік добровільно погодився співпрацювати з окупаційною владою та очолив незаконно створений окупантами "Херсонский профессиональный лицей связи и полиграфии", сформований на базі захопленого українського професійного ліцею.

На посаді так званого директора він організував роботу псевдонавчального закладу за стандартами РФ, підтримував інтеграцію ліцею в російську систему освіти та переконував колектив переходити на російські освітні стандарти.

Такими діями засуджений сприяв реалізації політики держави-агресора на тимчасово окупованій території та діяв на шкоду інтересам України.

Нагадаємо, що Херсонський суд визнав жінку винною у пособництві ворогу. Відомо, що вона в окупантів була "директоркою" школи.

