В Херсоне в результате российской атаки пострадали четыре человека

Атака произошла около 16:40 в Корабельном районе города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Как отмечается, в среднем тяжести госпитализировали женщин 76, 47 и 84 года. Они получили обломочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Также медики на месте оказали помощь 42-летнему мужчине. У него диагностировали ранение рук, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщалось, 12 апреля в Херсонской области российские дроны атаковали троллейбус и маршрутку. Известно о 12 раненых.