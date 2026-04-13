В Херсоне в результате российской атаки пострадали четыре человека
Атака произошла около 16:40 в Корабельном районе города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Как отмечается, в среднем тяжести госпитализировали женщин 76, 47 и 84 года. Они получили обломочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
Также медики на месте оказали помощь 42-летнему мужчине. У него диагностировали ранение рук, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
Как сообщалось, 12 апреля в Херсонской области российские дроны атаковали троллейбус и маршрутку. Известно о 12 раненых.
