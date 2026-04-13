13 квітня 2026, 18:09

У Херсоні внаслідок російської атаки постраждали четверо людей

фото: ДСНС
Атака сталась близько 16:40 у Корабельному районі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

Як зазначається, в середньому стані тяжкості госпіталізували жінок 76, 47 та 84 роки. Вони дістали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Також медики на місці надали допомогу 42-річному чоловіку. У нього діагностували поранення рук, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Як повідомлялось, 12 квітня на Херсонщині російські дрони атакували тролейбус та маршрутку. Відомо про 12 поранених.

Херсонська ОДА Херсон атака війна РФ
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
