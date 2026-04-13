У Херсоні внаслідок російської атаки постраждали четверо людей
Атака сталась близько 16:40 у Корабельному районі міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.
Як зазначається, в середньому стані тяжкості госпіталізували жінок 76, 47 та 84 роки. Вони дістали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Також медики на місці надали допомогу 42-річному чоловіку. У нього діагностували поранення рук, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Як повідомлялось, 12 квітня на Херсонщині російські дрони атакували тролейбус та маршрутку. Відомо про 12 поранених.
