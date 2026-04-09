У прибережній зоні 58-річний чоловік підірвався на міні. Його доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та травматичною ампутацією стопи.

Поліція закликає громадян бути дуже уважними через високу загрозу мінування, зокрема дистанційне замінування прибережних зон мінами "пелюстка" та "пряник". У разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляйте за номером 102.

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Херсона, у місті виявили протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої.