Оккупанты обстреляли из артиллерии здание налоговой в Херсоне
Ночью 20 марта в Херсоне под российский артиллерийский обстрел попало здание налоговой
Об этом сообщила и.о. главы ГНС Украины Леся Карнаух, передает RegioNews.
"В результате атаки в Главном управлении ГНС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе повреждены стены, двери, выбиты окна. Это сооружение уже не впервые под огнем оккупантов", – говорится в сообщении.
К счастью, пострадавших нет.
На месте работают все оперативные службы.
Напомним, в ночь на 20 марта враг атаковал Украину 156 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 133 российских беспилотника.
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах у ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье