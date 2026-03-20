20 березня 2026, 10:45

Окупанти обстріляли з артилерії будівлю податкової у Херсоні

Фото: ДПСУ
Вночі 20 березня у Херсоні під російський артилерійський обстріл потрапила будівля податкової

Про це повідомила в.о. голови ДПС України Леся Карнаух, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки у Головному управлінні ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі пошкоджені стіни, двері, вибиті вікна. Ця споруда вже не вперше під вогнем окупантів", – йдеться у повідомленні.

На щастя, постраждалих немає.

На місці працюють всі оперативні служби.

Нагадаємо, у ніч на 20 березня ворог атакував Україну 156 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 133 російські безпілотники.

Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
