Иллюстративное фото: armyinform

В ночь на 9 марта враг атаковал два района области беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражеским ударом была Покровская громада. Повреждены инфраструктура и предприятие.

В Самаровском районе россияне атаковали Губинисскую громаду. Там возник пожар.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 805 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам получили ранения три человека.