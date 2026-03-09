18:25  08 марта
Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
16:35  08 марта
В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
13:13  08 марта
В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся
09 марта 2026, 07:45

Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены инфраструктура и предприятие

09 марта 2026, 07:45
Иллюстративное фото: armyinform
В ночь на 9 марта враг атаковал два района области беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражеским ударом была Покровская громада. Повреждены инфраструктура и предприятие.

В Самаровском районе россияне атаковали Губинисскую громаду. Там возник пожар.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 805 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам получили ранения три человека.

