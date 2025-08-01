Что известно о троих детях из Херсона, маму которых убили россияне

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу МВА Ярослава Шанько.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1974 года рождения.

Известно, что у погибшей остались трое детей. Это девочки 2008, 2010 и 2011 годов рождения. В настоящее время они находятся в больнице. У них диагностировали острые реакции на стресс. Их жизни угрозы нет.

Как сообщалось, 1 августа оккупанты нанесли артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона и убили маму троих детей.