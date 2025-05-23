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В течение 22 мая под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 43 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 17 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, складское помещение, гараж и частные автомобили.

Из-за российских ударов три человека погибли, еще 6 – получили ранения.

Напомним, в течение 22 мая российские оккупанты нанесли 658 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили трое гражданских.