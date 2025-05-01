Чиновник воинской части в Херсонской области может сесть на 6 лет, за то что закупал хлеб по завышенным ценам

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику продовольственной службы отдела тылового обеспечения одного из военных подразделений, дислоцированных в Херсонской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что в 2023 году чиновник, ответственный за организацию поставок продовольствия, способствовал заключению договора на закупку хлеба с предпринимателем, который реализовывал продукцию по значительно завышенным ценам.

В результате таких действий военная часть переплатила за хлеб более 1 млн грн.

Бывшему чиновнику доложено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого лица (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Херсоне российский БПЛА атаковал коммунальщиков.