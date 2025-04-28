Херсонщина под атакой дронов: россияне нанесли почти 2100 ударов за неделю

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Россияне продолжают терроризировать Херсонщину дронами. За прошедшую неделю враг совершил почти 2100 ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В то же время, по его словам, в результате успешных операций сил ПВО было уничтожено около 80% вражеских дронов.

"Спасибо военным за результат и защиту жизней жителей области", - отметил Прокудин.

Напомним, утром российские войска сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона.

Вчера в результате вражеских обстрелов Херсонщины пострадали пятеро мирных жителей.

Также сообщалось, что из-за активности российских БПЛА, бьющих по автомобилям, в Херсоне выключили светофоры.