Херсонщина під атакою дронів: росіяни завдали майже 2100 ударів за тиждень

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Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину дронами. За минулий тиждень ворог здійснив майже 2100 ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Водночас, за його словами, в результаті успішних операцій сил ППО було знищено близько 80% ворожих дронів.

"Дякую військовим за результат і захист життів мешканців області", – зазначив Прокудін.

Нагадаємо, вранці російські війська скинули з дрона вибухівку на цивільне авто у Дніпровському районі Херсона.

Вчора внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали п'ятеро мирних мешканців.

Також повідомлялося, що через активність російських БпЛА, що б'ють по автівках, у Херсоні вимкнули світлофори.