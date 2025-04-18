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18 апреля 2025, 00:15

На Херсонщине оккупанты убили двух работников дорожной службы, — ОВА

18 апреля 2025, 00:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вчера, 17 апреля, вблизи населенного пункта Стойке Бериславского района в результате атаки российского дрона погибли двое работников дорожной службы

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Известно, что вражеский дрон попал в спецтехнику при выполнении ремонтных работ.

"В результате удара смертельные ранения получили мужчины, 36 и 44 лет. Искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 17 апреля оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто "скорой" в Днепровском районе Херсона.

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РФ война Херсонская ОГА погибшие оккупанты ремонт дорог дрон Херсонская область атака Прокудин Александр Сергеевич
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