На Херсонщине оккупанты убили двух работников дорожной службы, — ОВА
Вчера, 17 апреля, вблизи населенного пункта Стойке Бериславского района в результате атаки российского дрона погибли двое работников дорожной службы
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Известно, что вражеский дрон попал в спецтехнику при выполнении ремонтных работ.
"В результате удара смертельные ранения получили мужчины, 36 и 44 лет. Искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 17 апреля оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто "скорой" в Днепровском районе Херсона.
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