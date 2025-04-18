фото: Сергей Лысак

В пятницу утром, 18 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр ракетами. Зафиксированы повреждения инфраструктуры. В городе и области гремели взрывы, работала ПВО

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис", – проинформировал Сергей Лысак.

Он добавил, что на Днепропетровщине работали силы ПВО. Защитники уничтожили три вражеских БпЛА и три ракеты.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке Харькова. В результате обстрела баллистикой погиб местный житель, ранения получили более 50 человек.