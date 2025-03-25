04:50  25 марта
Во Львове 15-летняя девушка жестоко избила подругу: видео попало в соцсети
03:45  25 марта
В Хмельницком жена военного родила от другого мужчины и выбросила малыша на помойку
02:50  25 марта
Суд взыскал с РФ компенсацию украинскому военному, потерявшему руку на войне
UA | RU
UA | RU
25 марта 2025, 08:46

В Херсоне из-за вражеской атаки ранен 19-летний парень

25 марта 2025, 08:46
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

У парня диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

По его словам, российские захватчики ударили по Днепровскому району беспилотником.

На месте вражеской атаки работали правоохранители. Полицейские доставили пострадавшего в больницу.

Напомним, утром 25 марта российские военные ударили по Запорожью. Предварительно, без пострадавших.

На Полтавщине в результате ночной атаки повреждено предприятие, ранены работники.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон РФ БПЛА российская армия ранение мужчина
В Киевской области спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки беспилотников
25 марта 2025, 08:13
Оккупанты более полусотни раз обстреляли Сумщину: есть раненые
25 марта 2025, 07:50
Россияне атаковали поселок в Сумской области, есть раненые
24 марта 2025, 18:41
Все новости »
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
В Киеве чиновник РГА переплатил за лампы при обустройстве укрытий
25 марта 2025, 09:40
В Херсонской области россияне убили одного человека и шестерых ранили
25 марта 2025, 09:33
Российский блеф в Эр-Рияде: что стоит за предложениями Кремля
25 марта 2025, 09:30
Россияне за сутки более 350 раз атаковали Запорожскую область
25 марта 2025, 09:21
В Сумской области силы ПВО сбили 10 российских БпЛА
25 марта 2025, 08:58
Бойцы ВСУ за сутки ликвидировали около 1200 российских оккупантов
25 марта 2025, 08:51
Россия держит в Черном море один ракетоноситель с "Калибрами"
25 марта 2025, 08:20
В Киевской области спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки беспилотников
25 марта 2025, 08:13
Россияне атаковали Запорожье: в городе раздались взрывы
25 марта 2025, 08:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »