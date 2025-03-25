В Херсоне из-за вражеской атаки ранен 19-летний парень
У парня диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
По его словам, российские захватчики ударили по Днепровскому району беспилотником.
На месте вражеской атаки работали правоохранители. Полицейские доставили пострадавшего в больницу.
Напомним, утром 25 марта российские военные ударили по Запорожью. Предварительно, без пострадавших.
На Полтавщине в результате ночной атаки повреждено предприятие, ранены работники.
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