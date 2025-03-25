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25 марта 2025, 08:02

Россияне атаковали Запорожье: в городе раздались взрывы

25 марта 2025, 08:02
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 25 марта российские военные ударили по Запорожью

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Россияне нанесли удар по городу. Предварительно, без пострадавших", – говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки устанавливают экстренные службы.

"В результате утренней атаки без пострадавших и разрушений. Спасибо нашим силам ПВО", – после добавил чиновник.

Напомним, утром в Запорожье во время воздушной тревоги несколько раз раздались взрывы. ПВО работала по вражеским дронам.

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