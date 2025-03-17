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17 марта 2025, 11:23

В Донецкой области россияне убили одного человека и еще одного ранили

17 марта 2025, 11:23
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фото: полиция
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В течение суток российские войска нанесли 3659 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Российские войска сосредоточили огонь на четырех населенных пунктах: городах Лиман, Мирноград, Покровск, Северск. Повреждены 11 гражданских объектов, из них шесть жилых домов.

В Мирнограде россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю – убили мирного жителя.

Северск враг атаковал с артиллерии – ранен гражданский.

На Покровск россияне сбросили авиабомбу "ФАБ-250" – разрушения получили два многоквартирных дома. Кроме того, установлены повреждения, причиненные днем ранее: многоквартирный дом и два частных дома.

Лиман кафиры обстреляли из РСЗО "Смерч" - повредили 4 частных дома, 2 хозяйственных постройки и два гаража.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 415 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.

война обстрелы оккупанты Донецкая область последствия
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