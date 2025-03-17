В Донецкой области россияне убили одного человека и еще одного ранили
В течение суток российские войска нанесли 3659 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Российские войска сосредоточили огонь на четырех населенных пунктах: городах Лиман, Мирноград, Покровск, Северск. Повреждены 11 гражданских объектов, из них шесть жилых домов.
В Мирнограде россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю – убили мирного жителя.
Северск враг атаковал с артиллерии – ранен гражданский.
На Покровск россияне сбросили авиабомбу "ФАБ-250" – разрушения получили два многоквартирных дома. Кроме того, установлены повреждения, причиненные днем ранее: многоквартирный дом и два частных дома.
Лиман кафиры обстреляли из РСЗО "Смерч" - повредили 4 частных дома, 2 хозяйственных постройки и два гаража.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 415 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.