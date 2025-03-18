Россияне обстреляли пригород Херсона: погиб мужчина
Накануне российские оккупанты обстреляли поселок Антоновка под Херсоном. Погиб мирный житель
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
"Российские террористы убили еще одного человека в Антоновке. В результате вчерашнего обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил 71-летний мужчина. Соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
Напомним, днем ранее российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб человек, пострадали трое мирных жителей.
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