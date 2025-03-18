В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине
В понедельник, 17 марта, в селе Змиевка Бериславского района местный житель подорвался на российской мине ПФМ-1 "Лепесток"
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
По имеющимся данным, 48-летний мужчина наступил на вражескую противопехотную мину "Лепесток". Из-за детонации херсонец получил взрывную травму и ампутацию стопы.
"Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи", – говорится в сообщении.
Напомним, в начале марта в Змиевке на мине подорвался 62-летний местный житель.
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