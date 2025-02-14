Трагедия на реке Ингулец: спасатели продолжают поиски троих провалившихся под лед детей

фото: ГСЧС Украины

Трагическое событие произошло 13 февраля на реке Ингулец в Великоалександровском общине Херсонщины. Двоих из пяти детей спас местный житель. Поиски пропавших детей продолжаются

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По имеющимся данным, четверо детей из одной семьи – двое мальчиков (13 и 9 лет) и две девочки (14 и 12 лет) – гуляли по льду реки Ингулец. Тонкий лед не выдержал детей, и все они провалились.

Это увидела недалеко 16-летняя девушка. Она бросилась спасать детей, но и сама очутилась в воде. На место трагедии прибежал местный житель. Ему удалось достать из реки 16-летнюю спасительницу и 12-летнюю девочку.

"В настоящее время водолазная группа ГСЧС Херсонщины с помощью подводного дрона пытается найти троих пропавших детей. Великоалександровские спасатели разбивают лед, чтобы ускорить поиск", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области пятеро детей провалились под лед.