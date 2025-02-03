На Днепропетровщине в результате взрыва пострадал мужчина

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Уведомление о чрезвычайном происшествии, которое произошло на одной из улиц г. Самар, поступило в полицию 3 февраля около 8:38

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Стражи порядка установили, что взрыв произошел, когда 40-летний хозяин дома выходил из своего домовладения. Мужчина с травмами доставлен в больницу.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции и взрывотехники. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские захватчики атаковали десятки населённых пунктов Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще 13 человек получили ранения.