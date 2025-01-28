фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия очередных российских обстрелов в Сумской и Черниговской областях

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела одного из сел Сумского района возник масштабный пожар в нежилом здании. Огонь быстро охватил находящиеся в середине деревянные материалы и распространился на значительную площадь.

Спасатели ГСЧС локализовали возгорание. Вовлечены дополнительные силы из областного центра.

Работы продолжаются: производится обнаружение скрытых очагов горения.

В результате атаки вражеских беспилотников в жилищном секторе Чернигова вспыхнули два пожара. К счастью, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекалось 14 спасателей и 4 единиц техники.

Напомним, в ночь на 28 января российские войска выпустили по Украине 100 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 28 – локационно потеряны.