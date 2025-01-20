Оккупанты атаковали с дрона автобус в Херсоне: пострадал водитель

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 20 января, российские войска атаковали с дрона автобус в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

"В Днепровском районе враг снова атаковал общественный транспорт", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на автобус, принадлежащий частному предприятию-перевозчику, россияне сбросили взрывчатку с дрона.

Обломками от разбитого лобового стекла был ранен 56-летний водитель. Мужчину госпитализировали. У него минно-взрывная травма и обломочные ранения.

Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских ударов один человек погиб и еще двое получили ранения.