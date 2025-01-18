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Информация о четвертой жертве в результате атаки россиян на Киев, к счастью, не подтвердилась

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По состоянию на 12:00 в результате вражеской атаки на Киев погибли три человека – охранник заведения питания и мужчина и женщина, находившиеся в микроавтобусе.

Напомним, утром 18 января российские военные атаковали Киев баллистикой. Кроме погибших есть раненые.