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15 января 2025, 21:56

Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: раненый мужчина

15 января 2025, 21:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Днем 15 января российская армия обстреляла из артиллерии село Львов Бериславского района

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В результате удара пострадал 61-летний мужчина, находившийся на улице. У него взрывная травма и обломочное ранение ноги.

Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, утром 15 января российские военные атаковали дроном Днепровский район Херсона. В результате вражеских ударов ранены четыре человека.

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