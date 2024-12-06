фото: полиция

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Белозерка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Томина Балка, Одрадокаменка, Осокоровка и Херсон.

Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 8 частных домов. Также оккупанты повредили несколько частных автомобилей.

Из-за вражеских обстрелов получили ранения 6 человек.

Напомним, в течение 5 декабря российские военные нанесли 435 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. К счастью, пострадавших нет.