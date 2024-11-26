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После российского ракетного удара 25 ноября по Харькову в больницах остаются восемь пострадавших человек

Об этом сообщила спикер Харьковской ОВА Елена Шаповал, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В больницах остаются восемь человек: пятеро находятся в отделении хирургии, трое – в нейрохирургии. Тяжелораненых нет”, – сказала Шаповал.

Как рассказал мэр Игорь Терехов в телеэфире, среди раненых – работники и посетители центра предоставления админуслуг.

Коммунальщики продолжают устранять последствия удара: вчера закрыли 85% окон. В поврежденных зданиях восстановили электро-, тепло-, водо-, газоснабжение.

Напомним, россияне совершили ракетные обстрелы центра Харькова 25 ноября около 8:30. Получили ранения 25 пострадавших.

В ОВА показали последствия вражеского удара по центру Харькова.