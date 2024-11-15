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15 ноября 2024, 10:49

Оккупанты атаковали с дрона село на Херсонщине: пострадал мужчина

15 ноября 2024, 10:49
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В пятницу, 15 ноября, около восьми утра россияне атаковали с дрона село Одрадокаменка Бериславского района

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Из-за вражеского удара пострадал 72-летний мужчина. Он получил ранение ног.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, в течение 14 ноября российская армия била по 16 населенным пунктам Херсонской области. Получили ранения пять человек.

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