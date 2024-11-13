На Херсонщине оккупанты атаковали с дрона "скорую", которая эвакуировала раненых

фото: ОВА

В среду, 13 ноября, в Станиславе россияне атаковали из БпЛА автомобиль "скорой", эвакуировавший раненых

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Перед этим в результате удара вражеского дрона по селу 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и обломочные ранения. Когда бригада "экстренки" транспортировала пострадавших в больницу, враг сбросил на них взрывчатку с дрона", – говорится в сообщении.

В результате машина – уничтожена. Чудом медработники не пострадали.

"К сожалению, случаи, когда враг атакует машины "экстренки", – не единичны. Поэтому в очередной раз спасибо врачам, которые продолжают работать в таких сложных условиях, и поддерживающим их благотворителям", – отметил чиновник.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины получили ранения 10 человек.