Иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под огнем и авиаударами российских войск оказались Херсон, Тягинка, Белозерка, Томарино, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Змиевка и Николаевка.

Оккупанты атаковали жилые кварталы, изуродовали хозяйственное сооружение и автомобиль "скорой". К счастью, обошлось без жертв и погибших.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 452 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадала мирная жительница, повреждена гражданская инфраструктура.