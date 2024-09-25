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25 сентября 2024, 11:17

В Херсонской области россияне разбомбили еще одну школу

25 сентября 2024, 11:17
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фото: Херсонская ОВА
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Российская авиация ночью сбросила две управляемые авиационные бомбы на одну из школ в Бериславском районе Херсонщины

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"На счету российских оккупантов - еще одна разрушенная на Херсонщине школа", - отметил он.

Глава ОВА подчеркнул, что здание образовательного учреждения получило серьезные разрушения: повреждены кровля, учебные классы, выбиты окна и двери.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области за прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб и еще 18 получили ранения.

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