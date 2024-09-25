фото: Вячеслав Задоренко

Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

Сегодня около 1:40 российские войска нанесли удар по ангару фермерского хозяйства в селе Билаши. Враг запустил четыре ракеты.

В результате обстрела повреждены три трактора, грузовик и четыре прицепа. По информации ГСЧС и Нацполиции, ракеты попали в землю без пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате авиаудара по Харькову 24 сентября возросло до 34, три человека погибли.