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27 октября 2021, 13:35 206

В Офисе президента объяснили, зачем поменяли главу Херсонской ОГА

27 октября 2021, 13:35 206
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Кирилл Тимошенко и Геннадий Лагута
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Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Козыря с должности председателя Херсонской облгосадминистрации и назначил на его место Геннадия Лагуту. В Офисе президента объяснили, с чем связано такое решение

Представляя Лагуту в ОГА, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что кадровое изменение связано с тем, что предыдущий председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь баллотируется в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы исходили из того, что нам нужен глава области именно из этого региона, который разбирается в Херсонщине. Мы уже несколько месяцев присматривались к господину Лагуте, поскольку он был и заместителем председателя областного совета. Главное, что область не потеряла управляемость и институциональную память", – пояснил Тимошенко.

Глава облгосадминистрации отметил, что одной из задач, которую ставил Владимир Зеленский, является возвращение людей в Украину, и в этом направлении в Области уже реализован ряд проектов благодаря Козырю.

Напомним, что председателем Херсонской ОГА Сергея козыря Зеленский назначил 1 марта 2021 года. Однако в сентябре "Слуга народа" официально выдвинула его кандидатом в нардепы.

Офис президента Херсонская ОГА губернаторы Кирилл Тимошенко

 
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