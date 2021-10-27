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27 жовтня 2021, 13:35 183

В Офісі президента пояснили, навіщо поміняли голову Херсонської ОДА

27 жовтня 2021, 13:35 183
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Кирило Тимошенко та Геннадій Лагута
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Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Козира з посади голови Херсонської облдержадміністрації й призначив на його місце Геннадія Лагуту. В Офісі президента пояснили, з чим пов'язане таке рішення

Представляючи Лагуту в ОДА, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що кадрова зміна пов’язана з тим, що попередній голова Херсонської ОДА Сергій Козир балотується в народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі, пише RegioNews із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми виходили з того, що нам потрібен очільник області саме з цього регіону, який розуміється на Херсонщині. Ми вже кілька місяців придивлялися до пана Лагути, оскільки він був і заступником голови обласної ради. Головне, що область не втратила керованість та інституціональну пам’ять", – пояснив Тимошенко.

Очільник облдержадміністрації зауважив, що одним із завдань, яке ставив Володимир Зеленський, є повернення людей в Україну, і в цьому напрямку на Херсонщині вже реалізовано низку проєктів завдяки Козирю.

Нагадаємо, що головою Херсонської ОДА Сергія Козиря Зеленський призначив 1 березня 2021 року. Однак у вересні "Слуга народу" офіційно висунула його кандидатом у нардепи.

Офіс президента Херсонська ОДА губернатори Кирило Тимошенко

 
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