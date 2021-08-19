Унесло в море на матрасе: на Херсонщине утонул ребенок
В Херсонской области на острове Джарылгач вблизи Лазурного во время купания на матрасе исчезли отец и сын
Как пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС, мальчик - погиб, а отца до сих пор ищут.
Информация об исчезновении людей поступила от Нацполиции к спасателям 19 августа. Известно, что 41-летний отец и 8-летний сын приехали в Лазурный из Львова.
В 15:35 на острове Джарылгач у берега в воде работники Нацполиции нашли тело ребенка. Пропавшего отца еще ищут.
Напомним, ранее в Одесской области спасли туристов, которых отнесло на пять километров в море.
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