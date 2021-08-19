Віднесло в море на матраці: на Херсонщині втопилася дитина
У Херсонській області на острові Джарилгач поблизу Лазурного під час купання на матраці зникли батько та син
Як пише RegioNews з посиланням на ДСНС, хлопчик - загинув, а батька досі шукають.
Інформація про зникнення людей надійшла від Нацполіції до рятувальників 19 серпня. Відомо, що 41-річний батько і 8-річний син приїхали до Лазурного зі Львова.
О 15:35 на острові Джарилгач біля берега у воді працівники Нацполіції знайшли тіло дитини. Зниклого батька ще шукають.
Нагадаємо, раніше в Одеській області врятували туристів, яких віднесло на п'ять кілометрів у море.
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