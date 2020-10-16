Бывший директор лесхоза на Харьковщине пойдет под суд за нанесение значительных убытков государству

Убытки составляют около 4,2 млн грн

Убытки составляют около 4,2 млн грн

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Бывшего директора ГП “Гутянское лесное хозяйство” будут судить за нанесение государству убытков на около 4,2 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительный акт в отношении бывшего директора ГП "Гутянское лесное хозяйство” по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, бывший директор указанного государственного предприятия, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и ненадлежащим образом выполняя их, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено.

В результате указанных действий во Владимирском лесничестве ГП "Гутянское лесное хозяйство” неустановленными лицами в течение 2019 года осуществлено незаконную рубку и вывоз более 200 дубов. Сумма убытков, нанесенных государству, составляет почти 4,2 млн грн.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР в городе Полтаве, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, в сентябре на Харьковщине предотвратили масштабные убытки во время тендера "Укрзализныци".