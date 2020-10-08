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08 октября 2020, 11:09 1

На Херсонщине на взятке поймали районного военкома

08 октября 2020, 11:09 1
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Чиновник требовал 1000 долларов неправомерной выгоды и получил часть суммы
Чиновник требовал 1000 долларов неправомерной выгоды и получил часть суммы
Фото: Нацполиция
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В Херсонской области правоохранители задержали военкома после получения части средств - 300 долларов. Кроме денег, полученных в качестве неправомерной выгоды, в служебном кабинете военного правоохранители изъяли еще 3800 долларов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

За непринятие мер по розыску человека, уклоняющегося от прохождения военной службы, и в дальнейшем за не призыв в ряды Вооруженных Сил Украины военный комиссар районного военкомата требовал 1000 долларов взятки", - говорится в сообщении.

Пока военком задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, в Черкасской области осудили экс-прокурора, которого разоблачили на вымогательстве денег.

взятка военные полиция ВСУ правоохранители
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