На Херсонщині на хабарі спіймали районного воєнкома

Посадовець вимагав 1000 доларів неправомірної вигоди та одержав частину суми

Посадовець вимагав 1000 доларів неправомірної вигоди та одержав частину суми

Фото: Нацполіція

В Херсонській області правоохоронці затримали воєнкома після одержання частини коштів - 300 доларів. Окрім грошей, отриманих у якості неправомірної вигоди, у службовому кабінеті військового правоохоронці вилучили ще 3800 доларів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За невжиття заходів щодо розшуку особи, яка ухиляється від проходження військової служби, та у подальшому за не призив до лав Збройних Сил України військовий комісар районного військкомату вимагав 1000 доларів хабара", - йдеться у повідомленні.

Наразі воєнком затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Черкащині засудили експрокурора, якого викрили на вимаганні грошей.