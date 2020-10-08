09:42  08 жовтня
Більше 5000 за добу: поставлений новий антирекорд приросту хворих COVID-19 в Україні
11:59  08 жовтня
У Сумах посилять карантин: мер розповів, що зміниться
13:49  08 жовтня
В Україні на посаду одного міського голови претендують 7 кандидатів - КВУ
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2020, 11:09 1

На Херсонщині на хабарі спіймали районного воєнкома

08 жовтня 2020, 11:09 1
Читайте также на русском языке
Посадовець вимагав 1000 доларів неправомірної вигоди та одержав частину суми
Посадовець вимагав 1000 доларів неправомірної вигоди та одержав частину суми
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Херсонській області правоохоронці затримали воєнкома після одержання частини коштів - 300 доларів. Окрім грошей, отриманих у якості неправомірної вигоди, у службовому кабінеті військового правоохоронці вилучили ще 3800 доларів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За невжиття заходів щодо розшуку особи, яка ухиляється від проходження військової служби, та у подальшому за не призив до лав Збройних Сил України військовий комісар районного військкомату вимагав 1000 доларів хабара", - йдеться у повідомленні.

Наразі воєнком затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Черкащині засудили експрокурора, якого викрили на вимаганні грошей.

хабар військові поліція ЗСУ правоохоронці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Дніпропетровська "перша ліга": кандидати у мери Новомосковська, Павлограда та Нікополя
Вибори-2020: чому Мелітополю не потрібен мер
Всі публікації »
Сергій Гармаш
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »