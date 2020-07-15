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15 июля 2020, 17:31 3

Неизвестный "заминировал" курортный Геническ

15 июля 2020, 17:31 3
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Из-за "минирования" пришлось эвакуировать 400 человек и проверить 14 объектов
Из-за "минирования" пришлось эвакуировать 400 человек и проверить 14 объектов
Фото: МВД
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Из-за автора ложных сообщений о заминировании в городе Геническ на Херсонщине на некоторое время вынуждены были приостановить свою работу магазины, вокзал и банковские учреждения. Полицейские эвакуировали работников и посетителей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Херсонской области.

В Генический отдел полиции поступило сообщение от дежурного СБУ в г.Херсон. Отмечалось, что на электронный адрес службы безопасности м.Киев поступило письмо о взрывах ряда объектов в городе Геническ: больницы, торговых центров, ночных клубов и прочее.

Для безопасности граждан и проверки 14 объектов, правоохранители на некоторое время перекрыли улицы.

Из торговых центров, банковских учреждений, больниц, вокзалов эвакуировали 400 работников и посетителей, которых отвели на безопасное расстояние.

После тщательной проверки указанных учреждений и территории вокруг них никаких предметов, которые могли бы составить угрозу безопасности граждан, не выявлено. После этого сотрудники смогли вернуться на свои рабочие места.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложную информацию.

"Минировании" в Геническе: полиция эвакуировала 4️⃣0️⃣0️⃣ граждан и проверила 1️⃣4️⃣ объектов города Через автора...

Опубликовано Полиция Херсонской области Среда, 15 июля 2020 г.

Напомним, вчера в Киеве, Харькове и Виннице неизвестные "заминировали" вокзалы и торговые центры.

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