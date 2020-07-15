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Невідомий "замінував" курортний Генічеськ
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15 липня 2020, 17:31 3

Невідомий "замінував" курортний Генічеськ

15 липня 2020, 17:31 3
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Через "замінування" довелося евакуювати 400 людей і перевірити 14 об`єктів
Через "замінування" довелося евакуювати 400 людей і перевірити 14 об`єктів
Фото: МВС
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Через автора неправдивих повідомлень про замінування в місті Генічеськ на Херсонщині на певний час змушені були призупинити свою роботу магазини, вокзал та банківські установи. Поліцейські евакуювали працівників та відвідувачів.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Херсонської області.

У Генічеський відділ поліції надійшло повідомлення від чергового СБУ в м.Херсон. Зазначалося, що на електронну адресу служби безпеки м.Київ надійшов лист про вибухи ряду об’єктів в місті Генічеськ: лікарні, торгівельних центрів, нічних клубів та інше.

Задля безпеки громадян та перевірки 14 об’єктів, правоохоронці на деякий час перекрили вулиці.

З торгівельних центрів, банківських установ, лікарні, вокзалів евакуювали 400 працівників та відвідувачів, яких відвели на безпечну відстань.

Після ретельної перевірки вказаних установ та території навколо них жодних предметів, що могли б становити загрозу безпеці громадян, не виявлено. Після цього працівники змогли повернутися на свої робочі місця.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Нині поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію.

"Мінування" у Генічеську: поліція евакуювала 4️⃣0️⃣0️⃣ громадян та перевірила 1️⃣4️⃣ об’єктів міста Через автора...

Опубліковано Поліція Херсонської області Середа, 15 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора у Києві, Харкові та Вінниці невідомі "замінували" вокзали і торгові центри.

мінування поліція Херсон курорти Генічеськ
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