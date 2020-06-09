Без защитных экранов: Минздрав ослабил требования к работе рынков

Ряд требований все же остался в силе

Ряд требований все же остался в силе

Фото: pixabay.com

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он опубликовал постановление по организации торговли на рынках в условиях карантина, в котором, в сравнении с предыдущими постановлениями, отсутствуют требования касательно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и относительно защитных экранов между продавцами и покупателями, которые также присутствовали в предыдущих нормах.

Помимо этого, в новых нормах обязательный термоскрининг при входе на рынок предусмотрен только для работников, а не для посетителей, как было раньше.

Несмотря на послабления, ряд правил остается обязательным для исполнения:

допуск работников на рынок после термоскрининга;

на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

допуск на рынок только в защитной маске;

проведение дезинфекции поверхностей;

информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.

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