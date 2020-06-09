Без защитных экранов: Минздрав ослабил требования к работе рынков
В Министерстве здравоохранения Украины смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.
Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Он опубликовал постановление по организации торговли на рынках в условиях карантина, в котором, в сравнении с предыдущими постановлениями, отсутствуют требования касательно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и относительно защитных экранов между продавцами и покупателями, которые также присутствовали в предыдущих нормах.
Помимо этого, в новых нормах обязательный термоскрининг при входе на рынок предусмотрен только для работников, а не для посетителей, как было раньше.
Несмотря на послабления, ряд правил остается обязательным для исполнения:
- допуск работников на рынок после термоскрининга;
- на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
- 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
- допуск на рынок только в защитной маске;
- проведение дезинфекции поверхностей;
- информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.
Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.
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